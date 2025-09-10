Videospielsucht: Sind Games wirklich schuld?

Von „Pong“ und „Pac-Man“ bis hin zu „Minecraft“ und „Fortnite“ – Videospiele haben schon immer viel Spaß gemacht. Manchmal jedoch werden Gamer zwanghaft oder – schlimmer noch – geraten in eine Spielsucht, die durch Isolation, Stress, zwischenmenschliche Konflikte und die völlige Vernachlässigung ihrer Pflichten gekennzeichnet ist. Aber sind die Spiele daran schuld?