Kinder mit Borderline & Co.: Das sind die Probleme

Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist man mit Diagnosen von emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen wie Borderline sehr vorsichtig: Immerhin befinden sich die Sprösslinge ja noch mitten in ihrer Entwicklung. Da spricht man vielmehr von emotional instabilen Persönlichkeitszügen. Dennoch kann das Ganze gefährlich werden.