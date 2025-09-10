Rumäniens Teamchef Lucescu bot Rücktritt an

Rumänien hält in der Gruppe mit Österreich nach fünf Spielen nur bei sieben Zählern. Als Dritter liegen die „Tricolorii“ je fünf Punkte hinter Bosnien-Herzegowina und dem ÖFB-Team. Lucescu stand schon vor der Partie auf Zypern in der Kritik. Zypern schaffte nach einem 0:2 noch den Ausgleich und hätte in der Nachspielzeit fast das Siegestor erzielt.