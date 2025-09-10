Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ohne Probleme“

Rumäniens Teamchef Lucescu bot Rücktritt an

Fußball International
10.09.2025 15:38
(Bild: AFP/APA/Joe Klamar)

Rumäniens Teamchef Mircea Lucescu hat nach der bisher schwach verlaufenen WM-Qualifikation der Nationalmannschaft seinen Rücktritt angeboten. Sollte der Verband Alternativen haben und eine tragfähige Lösung haben, sei er dazu „ohne Probleme“ bereit, meinte der 80-Jährige am Tag nach Rumäniens 2:2 auf Zypern gegenüber dem Sportportal „Fanatik“ (Online-Ausgabe).

0 Kommentare

Rumänien hält in der Gruppe mit Österreich nach fünf Spielen nur bei sieben Zählern. Als Dritter liegen die „Tricolorii“ je fünf Punkte hinter Bosnien-Herzegowina und dem ÖFB-Team. Lucescu stand schon vor der Partie auf Zypern in der Kritik. Zypern schaffte nach einem 0:2 noch den Ausgleich und hätte in der Nachspielzeit fast das Siegestor erzielt.

Gespräch mit Verantwortlichen
Rumänien hatte davor schon ein Testspiel gegen Kanada in Bukarest mit 0:3 verloren. Lucescu kündigte am Mittwoch ein Gespräch mit den Verantwortlichen im Verband an. Er merkte an, dass er „kein Feigling sei und das Team jetzt nicht im Stich lassen“ wolle.

Seit August des Vorjahres fungiert Lucescu als Teamchef. Zuvor war er unter anderem bei Inter Mailand, Galatasaray, Besiktas, Schachtar Donezk, Zenit St. Petersburg, Dynamo Kiew, als türkischer Nationalcoach und schon von 1981 bis 1986 als rumänischer Teamchef tätig.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.890 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
174.516 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
112.463 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2210 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1759 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1699 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Mehr Fußball International
„Ohne Probleme“
Rumäniens Teamchef Lucescu bot Rücktritt an
Aus zwei mach eins
FIFA-Länderspielpause: Ab 2026 wird‘s anders
78 Millionen netto
Donnarumma ist der bestbezahlte Goalie der Welt
Registrierung nötig
WM-Ticketverkauf: Was die Fans wissen müssen
Die Pressestimmen
Frust in Bosnien! ÖFB-Elf als „Drachen-Bezwinger“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf