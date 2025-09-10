„Ich vergesse oft, was ich schon erreicht habe“

WM-Ticketverkauf: Was die Fans wissen müssen
Lisa Hauser ist die „Grande Dame“ des österreichischen Biathlon-Sports. Die Tiroler Strahlefrau hat die Bodenhaftung trotz großer Erfolge nie verloren. Olympia ist ein großes Ziel, sportlich gibt es für sie aber noch Wichtigeres, wie sie der „Krone“ verriet.
„Seid’s scho lang do?“, fragt Lisa Hauser, als sie zum Interviewtermin erscheint und lächelt dabei. Die „Krone“ will von der Tirolerin wissen, wie man sie aus der Ruhe bringen kann. „Puh, da fällt mir auf die Schnelle nichts ein“, antwortet sie. Die 31-Jährige steht mitten im Leben. „Ich bin eine ganz einfache Athletin, aber ich weiß genau, was ich will“, betont sie. Dabei kann es schon mal vorkommen, dass sie ihren eigenen Weg geht.
