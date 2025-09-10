In Hannover trafen die ZDF-Autoren Christina Zühlke und Michael Haselrieder ehemalige Landes- und Bundeskader-Athletinnen, die schwere Vorwürfe erhoben. In Chat-Nachrichten schrieb der Trainer einer 16-Jährigen: „Mich interessiert, wie du beim Sex abgehst.“ Eine weitere damals 16-jährige Athletin berichtet von sexuellen Übergriffen: „Er wollte, dass ich mich ausziehe. Und daraufhin hat er sich ausgezogen. Und hat mich dann angefasst.“