Queen bat Ärzte: „Halten Sie mich dafür am Leben!“

Ex-Butler und Kammerdiener Paul Burrell berichtet in seinen Memoiren „The Royal Insider“, dass die Queen nach ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2021 eine ungewöhnliche Bitte an ihre Ärzte richtete. Demnach habe sie gesagt: „Können Sie mich bitte so lange am Leben halten, bis ich mein Platin-Thronjubiläum erlebe?“