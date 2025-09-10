Mega-Casting in Mailand: 2000 (!) über 30 gesucht!

Unklar bleibt noch, welche Rolle Anne Hathaway als Andy Sachs im neuen Film einnehmen wird. Aber fest steht: Sie ist dabei. Im Cast gibt es viele bekannte Gesichter. Mehrere Stars aus dem Film kehren zurück, auch Stanley Tucci in der Rolle von Nigel Kipling. Teil zwei soll im Mai 2026 in die Kinos kommen. Mehr Details zur Handlung des neuen Films wurden bisher nicht bekanntgegeben.