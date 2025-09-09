Vorteilswelt
95-Mio-Euro-Sanierung

Vermuntwerk liefert künftig 286 Gigawattstunden

Vorarlberg
09.09.2025 12:44
Das Vermuntwerk wird umgebaut und soll danach noch mehr Strom liefern.
Das Vermuntwerk wird umgebaut und soll danach noch mehr Strom liefern.(Bild: illwerke vkw)

Das Vorarlberger Wasserkraftwerk im Montafon wird seit diesem Sommer generalsaniert. Die 95 Jahre alte Anlage wird nach den aufwändigen Umbauarbeiten statt 270 dann 286 Gigawattstunden bringen. 

Das Wasserkraftwerk im inneren Montafon, in Partenen, das 1930 als leistungsstärkstes Kraftwerk Österreichs eröffnet wurde, prägt seit fast 100 Jahren die Geschichte erneuerbarer Energien in Vorarlberg. Mit der Modernisierung leistet wollen die illwerke vkw einen Beitrag zur nachhaltigen und sicheren Energieversorgung leisten.

Im Zuge der Arbeiten werden die bestehenden Maschinensätze vollständig demontiert und durch zwei hocheffiziente Maschinen ersetzt. Bei der Modernisierung werden zwei 6-düsige horizontale Peltonmaschinen installiert. Weltweit ist nur eine weitere derartige Maschine im Einsatz. 

Zudem erfolgt eine komplette Erneuerung der gesamten Kraftwerkstechnik samt Freiluftschaltanlage. Auch das historische Krafthaus wird renoviert, wobei die Gebäudehülle und die Heizungsanlage energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Im Zuge dessen finden auch im Bereich des Speichers Vermunt umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen an der Sperre und am Einlaufbauwerk statt –  und es wird ein nachhaltiges Sedimentmanagement etabliert.

Es wird bereits am Umbau gearbeitet.
Es wird bereits am Umbau gearbeitet.(Bild: illwerke vkw)

Leistungsstärker und effizienter
Durch die Modernisierung steigt die jährliche Stromproduktion des Vermuntwerks von 270 auf rund 286 Gigawattstunden. Gleichzeitig wird der Wartungsaufwand deutlich reduziert und die Maschinenabwärme künftig für die Beheizung der Gebäude genutzt. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 95 Millionen Euro. Das Ende der Arbeiten wird im Oktober 2026 erwartet. 

