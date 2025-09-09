Vermuntwerk liefert künftig 286 Gigawattstunden

Zudem erfolgt eine komplette Erneuerung der gesamten Kraftwerkstechnik samt Freiluftschaltanlage. Auch das historische Krafthaus wird renoviert, wobei die Gebäudehülle und die Heizungsanlage energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Im Zuge dessen finden auch im Bereich des Speichers Vermunt umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen an der Sperre und am Einlaufbauwerk statt – und es wird ein nachhaltiges Sedimentmanagement etabliert.