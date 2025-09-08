Frau von Fahrgast in Pendlerbus sexuell belästigt

Zu einem Fall von sexueller Belästigung ist es in der Vorwoche auf der Buslinie B01 Wien-Oberwart gekommen. Ein offensichtlich alkoholisierter Fahrgast belästigte eine Frau.
Die Freiheitlichen hatten den Fall publik gemacht. Seitens der VBB bestätigte man nun den Vorfall. Der offenbar alkoholisierte Mann soll die Frau in der oberen Etage des Stockbusses belästigt haben.
Frau wandte sich an Lenker
Laut Verkehrsbetriebe meldete die Betroffene dem Busfahrer, was geschehen war. Auch der Busfahrer habe entgegen der Dienstanweisung keine interne Meldung gemacht, heißt es von den VBB.
Anzeige eingebracht
Das Management habe eine Verwarnung an den Fahrer ausgesprochen und bei der Polizei eine Anzeige gegen Unbekannt eingebracht. Der Geschäftsführer der VBB Wolfgang Werderits habe die betroffene Frau auch persönlich angerufen und sich bei ihr entschuldigt, wird weiter mitgeteilt.
Dienstanweisung
„Grundsätzlich sind Busfahrerinnen und Busfahrer dazu angehalten, bei derartigen Vorfällen eine Meldung an die Leitstelle zu geben bzw. die Polizei zu verständigen“, wird von den VBB erklärt.
