Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mann war alkoholisiert

Frau von Fahrgast in Pendlerbus sexuell belästigt

Burgenland
08.09.2025 16:52
Zu dem Vorfall kam in einem der Stockbusse. (Symbolfoto)
Zu dem Vorfall kam in einem der Stockbusse. (Symbolfoto)(Bild: LMS)

Zu einem Fall von sexueller Belästigung ist es in der Vorwoche auf der Buslinie B01 Wien-Oberwart gekommen. Ein offensichtlich alkoholisierter Fahrgast belästigte eine Frau.

0 Kommentare

Die Freiheitlichen hatten den Fall publik gemacht. Seitens der VBB bestätigte man nun den Vorfall. Der offenbar alkoholisierte Mann soll die Frau in der oberen Etage des Stockbusses belästigt haben. 

Frau wandte sich an Lenker
Laut Verkehrsbetriebe meldete die Betroffene dem Busfahrer, was geschehen war. Auch der Busfahrer habe entgegen der Dienstanweisung keine interne Meldung gemacht, heißt es von den VBB.

Anzeige eingebracht
Das Management habe eine Verwarnung an den Fahrer ausgesprochen und bei der Polizei eine Anzeige gegen Unbekannt eingebracht. Der Geschäftsführer der VBB Wolfgang Werderits habe die betroffene Frau auch persönlich angerufen und sich bei ihr entschuldigt, wird weiter mitgeteilt.

Dienstanweisung
„Grundsätzlich sind Busfahrerinnen und Busfahrer dazu angehalten, bei derartigen Vorfällen eine Meldung an die Leitstelle zu geben bzw. die Polizei zu verständigen“, wird von den VBB erklärt.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Polizei
Belästigung
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
14° / 24°
Symbol wolkig
Güssing
13° / 26°
Symbol wolkig
Mattersburg
13° / 24°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
14° / 25°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
13° / 25°
Symbol wolkig

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.062 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
158.304 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.341 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1654 mal kommentiert
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1402 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1176 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Burgenland
Kritik an Rot-Grün
ÖVP fordert Transparenz und ein Gemeindepaket
Miese Masche
78-Jähriger für „Geschenke“ Geld abgenommen
St. Margarethen
100 Jahre im Zeichen der Passion Christi
Neues Modell
Trausdorf: Ein Wohntraum, der auch leistbar ist
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf