Ikone und Aktivistin: Angelina Jolie ist 50

Erfolge als Regisseurin

Filmstar, Sexsymbol, Ehefrau, Mutter – das war‘s? Keineswegs. Jolie arbeitet auch als Regisseurin. Ihr Film „Unbroken“ fand Respekt bei den Kritikern. Danach folgte mit „By the Sea“, in dem Pitt und Jolie selbst ein Liebespaar spielen, ein Flop. In „First They Killed My Father“ nimmt Jolie sich 2017 die Massaker der Roten Khmer in Kambodscha vor. Er wurde für den Golden Globe und den Britischen Filmpreis (Bafta) nominiert.