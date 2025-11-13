„Sarajevo Safari“: Sniper-Skandal nun Fall für Rom

Mörderische Reisen als Jagdausflüge getarnt

Laut der Anzeige handelte es sich bei den Verdächtigen um wohlhabende Personen, teils mit rechten politischen Ansichten und Leidenschaft für Waffen. Die Reise sei als Jagdausflug getarnt gewesen, um die Teilnehmer unauffällig nach Belgrad und in den Einsatzraum zu bringen. Die Scharfschützen reisten mit einer serbischen Fluggesellschaft und wurden in Belgrad von Personen empfangen, die sie per Hubschrauber zum Einsatzort brachten.