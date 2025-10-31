Dornauer ist nun Fall für Partei-Schiedsgericht

Aus und vorbei – oder hat Georg Dornauer noch eine Zukunft bei der SPÖ? Nach dem Ausschluss des ehemaligen Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreters aus der Partei wurde nun ein Schiedsgericht eingesetzt, das über seinen Einspruch gegen den Ausschluss entscheiden soll.
Da Dornauer den Ausschluss bekämpfte bzw. beeinspruchte, setzte der Landesparteivorstand diese Woche – wie angekündigt – ein Landesschiedsgericht ein, das über den Einspruch entscheiden wird. Dies bestätigte Landesgeschäftsführerin Eva Steibl-Egenbauer am Donnerstag zunächst gegenüber der APA.
Eine Rechtsanwältin als Vorsitzende
Zur Vorsitzenden des Parteischiedsgerichts wurde die Rechtsanwältin Ines Praxmarer bestellt. Das Verfahren wird diese mit insgesamt vier Beisitzern führen. Beide Seiten, Dornauer und die Landespartei, nominieren dafür zwei Personen aus der sogenannten „Schiedsrichter:innenliste“, die von den Bezirken vorgeschlagen und vom Landesparteitag gewählt worden war. Damit sei „eine unabhängige und ausgewogene Zusammensetzung des Schiedsgerichts gesichert“, wie Steibl-Egenbauer betonte.
Ich wurde diesbezüglich bislang nicht informiert, erwarte mir aber nun ein faires Verfahren.
Georg Dornauer
Bild: Birbaumer Christof
Dornauer: „Wurde nicht informiert“
Dornauer selbst zeigte sich indes etwas verwundert und erklärte, bisher keine Kenntnis von der Einsetzung des Schiedsgerichts gehabt zu haben. „Ich wurde diesbezüglich bislang nicht informiert, erwarte mir aber nun ein faires Verfahren vom offenkundig eingesetzten Schiedsgericht“, meinte er knapp.
Der SPÖ-Politiker, der in der Vergangenheit immer wieder für Gesprächsstoff über Tirol hinaus gesorgt hatte, wollte eigentlich ein Schiedsgericht auf Bundesebene. Aus Befangenheitsgründen, wie er argumentierte. Dies wurde ihm nun verwehrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.