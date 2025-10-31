Dornauer ist nun Fall für Partei-Schiedsgericht

Eine Rechtsanwältin als Vorsitzende

Zur Vorsitzenden des Parteischiedsgerichts wurde die Rechtsanwältin Ines Praxmarer bestellt. Das Verfahren wird diese mit insgesamt vier Beisitzern führen. Beide Seiten, Dornauer und die Landespartei, nominieren dafür zwei Personen aus der sogenannten „Schiedsrichter:innenliste“, die von den Bezirken vorgeschlagen und vom Landesparteitag gewählt worden war. Damit sei „eine unabhängige und ausgewogene Zusammensetzung des Schiedsgerichts gesichert“, wie Steibl-Egenbauer betonte.