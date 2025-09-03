Klimaschutz-Szenario: Greenpeace schlägt Alarm

„Starkes Klimagesetz“

Die NGO appellierte an Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP), „sein Amt als Klimaschutzminister ernst zu nehmen und das Tempo bei den dringend benötigten Klimaschutzmaßnahmen zu steigern“. Allen voran gelte es, ein „starkes Klimagesetz vorzulegen, mit einem klaren Bekenntnis zur Klimaneutralität 2040, Verpflichtung zum Ausstieg aus fossiler Energie und ehrgeizigen Senkungen bei den klimaschädlichen Treibhausgasen“.