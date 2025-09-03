Klimaschutz-Szenario: Greenpeace schlägt Alarm

Das aktuelle Klimaschutzszenario des Umweltbundesamtes zeigt der Umwelt-NGO Greenpeace zufolge „alarmierende Ergebnisse“: Die in Österreich umgesetzten Klimaschutzmaßnahmen reichen demnach „bei weitem nicht aus, um das EU-Klimaziel 2030 zu erreichen“.
Österreich drohe vielmehr, mit neun Millionen Tonnen Treibhausgasen im Jahr 2030 das Ziel „krachend zu verfehlen“, wie es am Mittwoch in einer Aussendung hieß.
Klimaneutralität 2040 nicht erreichbar
Auch die Klimaneutralität 2040 sei im jetzigen Szenario nicht annähernd erreichbar. Die Verfehlung der EU-Klimaziele hätte Greenpeace zufolge „reale und kostspielige Konsequenzen“. „Denn: Österreich müsste teure Zertifikate von anderen EU-Ländern kaufen, ansonsten droht ein EU-Vertragsverletzungsverfahren“.
„Starkes Klimagesetz“
Die NGO appellierte an Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP), „sein Amt als Klimaschutzminister ernst zu nehmen und das Tempo bei den dringend benötigten Klimaschutzmaßnahmen zu steigern“. Allen voran gelte es, ein „starkes Klimagesetz vorzulegen, mit einem klaren Bekenntnis zur Klimaneutralität 2040, Verpflichtung zum Ausstieg aus fossiler Energie und ehrgeizigen Senkungen bei den klimaschädlichen Treibhausgasen“.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.