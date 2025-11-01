Einbrecher nutzten Halloween schamlos für Tat aus

Manche Eltern nutzen die Herbstferien für einen kurzen Urlaub und waren gestern Abend deswegen nicht zu Hause, andere ziehen mit ihren Kleinen für „Süßes oder Saures“ durch die Gegend. Und Einbrecher wissen das ganz genau, nutzen das schamlos aus. So auch am Freitagabend in den Bezirken St. Veit und Villach Land.