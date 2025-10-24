„Diese Mülldeponie ist eine echte Gefahr!“

Ein Areal voller Unrat sorgt in der Donaustadt weiter für Ärger. Doch die Behörden bekommen das Problem nicht in den Griff.
Erst im Mai sorgte eine illegale Mülldeponie in der Hirschstettner Straße 90 bzw. Am Krautgarten 17 im 22. Bezirk für Aufregung. Doch trotz zahlreicher Beteuerungen ist dort bisher nichts passiert. Sehr zum Ärger der Anrainer.
