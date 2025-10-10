Autofahrer aufgepasst: Sperren durch Klima-Protest

Am Freitagnachmittag müssen Autofahrer in der Wiener Innenstadt wieder ordentlich Geduld mitbringen: Wegen einer Klima-Demonstration kommt es ab etwa 15.30 Uhr zu Sperren und massiven Verzögerungen.
Der „Großstreik für ein besseres Klimaschutzgesetz“ startet diesmal beim Sammelpunkt Wien Mitte/Marxerbrücke und zieht anschließend über die vordere Zollamtsstraße, den Oskar-Kokoschka-Platz und weiter entgegen der Fahrtrichtung über den Ring.
Demozug bis 17 Uhr
Außerdem ist eine Zwischenkundgebung beim Landwirtschaftsministerium am Stubenring geplant. Danach geht es über den Ring bis zum Maria-Theresien-Platz weiter. Dort soll dann die Kundgebung gegen 17 Uhr enden.
Verzögerungen bei den Wiener Linien
Laut ÖAMTC sind während des gesamten Zeitraums die vordere Zollamtsstraße sowie Teilabschnitte des Rings gesperrt. Mit Staus und Verkehrsbehinderungen ist insbesondere auf der Zweierlinie, rund um den Schwarzenberg- und Karlsplatz, auf der Schüttelstraße, der Unteren und Oberen Donaustraße sowie auf den Prater- und Aspernbrücken zu rechnen.
Tipp für Autofahrer:
Am besten großräumig ausweichen oder gleich auf Öffis oder Fahrrad umsteigen – wer kann, sollte das Auto am Freitagabend in Wien stehen lassen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.