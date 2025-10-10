Vorteilswelt
In Wiener Innenstadt

Autofahrer aufgepasst: Sperren durch Klima-Protest

Wien
10.10.2025 08:02
Der ÖAMTC warnt vor massiven Verzögerungen in der Wiener Innenstadt aufgrund des „Großstreiks ...
Der ÖAMTC warnt vor massiven Verzögerungen in der Wiener Innenstadt aufgrund des „Großstreiks für ein besseres Klimaschutzgesetz“.(Bild: APA/LUKAS HUTER)

Am Freitagnachmittag müssen Autofahrer in der Wiener Innenstadt wieder ordentlich Geduld mitbringen: Wegen einer Klima-Demonstration kommt es ab etwa 15.30 Uhr zu Sperren und massiven Verzögerungen.

Der „Großstreik für ein besseres Klimaschutzgesetz“ startet diesmal beim Sammelpunkt Wien Mitte/Marxerbrücke und zieht anschließend über die vordere Zollamtsstraße, den Oskar-Kokoschka-Platz und weiter entgegen der Fahrtrichtung über den Ring.

Demozug bis 17 Uhr
Außerdem ist eine Zwischenkundgebung beim Landwirtschaftsministerium am Stubenring geplant. Danach geht es über den Ring bis zum Maria-Theresien-Platz weiter. Dort soll dann die Kundgebung gegen 17 Uhr enden.

Verzögerungen bei den Wiener Linien
Laut ÖAMTC sind während des gesamten Zeitraums die vordere Zollamtsstraße sowie Teilabschnitte des Rings gesperrt. Mit Staus und Verkehrsbehinderungen ist insbesondere auf der Zweierlinie, rund um den Schwarzenberg- und Karlsplatz, auf der Schüttelstraße, der Unteren und Oberen Donaustraße sowie auf den Prater- und Aspernbrücken zu rechnen.

Tipp für Autofahrer: 
Am besten großräumig ausweichen oder gleich auf Öffis oder Fahrrad umsteigen – wer kann, sollte das Auto am Freitagabend in Wien stehen lassen.

Wien
