Autofahrer aufgepasst: Sperren durch Klima-Protest

Verzögerungen bei den Wiener Linien

Laut ÖAMTC sind während des gesamten Zeitraums die vordere Zollamtsstraße sowie Teilabschnitte des Rings gesperrt. Mit Staus und Verkehrsbehinderungen ist insbesondere auf der Zweierlinie, rund um den Schwarzenberg- und Karlsplatz, auf der Schüttelstraße, der Unteren und Oberen Donaustraße sowie auf den Prater- und Aspernbrücken zu rechnen.