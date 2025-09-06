Schwerer Verkehrsunfall in Bayern

Am Freitagnachmittag kam eine 62-jährige Freilassingerin aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Suzuki Swift von der Straße ab. Sie kollidierte mit einer Betonmauer, die Wucht des Aufpralls schleuderte ihr Fahrzeug aber wieder zurück auf die Fahrbahn. Ein 47-jähriger Audi-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal gegen den Suzuki.