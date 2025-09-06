Vorteilswelt
Kettenreaktion

Schwerer Verkehrsunfall in Bayern

Salzburg
06.09.2025 16:30
In diesem Auto saß die schwer verletzte Frau.
In diesem Auto saß die schwer verletzte Frau.

In Ainring wurde eine Frau bei einem Unfall schwer verletzt. Ihr Auto prallte gegen zuerst gegen eine Mauer und dann gegen ein weiteres Fahrzeug. 

Am Freitagnachmittag kam eine 62-jährige Freilassingerin aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Suzuki Swift von der Straße ab. Sie kollidierte mit einer Betonmauer, die Wucht des Aufpralls schleuderte ihr Fahrzeug aber wieder zurück auf die Fahrbahn. Ein 47-jähriger Audi-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal gegen den Suzuki. 

Die 62-Jährige erlitt nach erster Einschätzung schwere,  der 47-Jährige leichte Verletzungen. 

Mit einem Hubschrauber kam die Frau ins Klinikum Traunstein, der Mann  wurde mit dem Rettungswagen in die Kreisklinik Bad Reichenhall eingeliefert. Beide Autos wurden total beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während des Einsatzes kam es in der Nähe zu einem weiteren Unfall, allerdings nur mit einem leicht Verletzten.

