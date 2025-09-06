Alkolenker (35) ohne Schein baute frontalen Crash

LIVE: Wer holt die Pole für GP von Italien?
Keinen Führerschein, dafür alkoholisiert: So verursachte am Freitag ein Pkw-Lenker (35) in Pöls Oberkurzheim einen frontalen Crash, bei dem eine Frau verletzt wurde.
Auf der B114 in der Gemeinde Pöls-Oberkurzheim (Bezirk Murtal) hat ein betrunkener Autolenker am Freitagabend einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann geriet mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Pkw einer 62-Jährigen. Die Frau wurde leicht verletzt. Der 35-Jährige verfügt nach Polizeiangaben vom Samstag über keine gültige Lenkerberechtigung. Er brachte es bei einem Test auf 0,89 mg/l Alkohol in der Atemluft, also fast 1,8 Promille.
