Betrunkener Lenker fuhr Wiener Parksheriff nieder

Auf Parksheriff zugesteuert

Als der Parksheriff den Notruf wählen wollte, eskalierte die Situation: Der Lenker stieg ins Auto, startete und fuhr auf den Kontrolleur zu. Dieser wurde vom Auto erfasst und stürzte zu Boden, bevor der Lenker in Richtung Hütteldorfer Straße davonraste. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst erfolglos. Dank genauer Beschreibung war der Mann rasch identifiziert. Er wurde angezeigt. Der verletzte Sheriff wurde ins Krankenhaus gebracht.