Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wollte Notruf wählen

Betrunkener Lenker fuhr Wiener Parksheriff nieder

Wien
06.09.2025 17:00
Parksheriff im Einsatz: Immer wieder kommt es zu Attacken (Symbolbild).
Parksheriff im Einsatz: Immer wieder kommt es zu Attacken (Symbolbild).(Bild: Groh Klemens)

Ein Routineeinsatz wurde plötzlich brandgefährlich: Ein Parksheriff wollte am Nachmittag einen Falschparker in Wien-Penzing zur Rede stellen – doch der zeigte sich alles andere als einsichtig ...

0 Kommentare

Der Mann hatte sich mit seinem Auto in der Pachmanngasse unerlaubt in eine Ladezone gestellt. Beim Eintreffen des Beamten taumelte der Besitzer bereits wieder in Richtung Wagen – sichtlich betrunken. Alkoholgeruch und lallende Sprache bestätigten den Verdacht.

Auf Parksheriff zugesteuert
Als der Parksheriff den Notruf wählen wollte, eskalierte die Situation: Der Lenker stieg ins Auto, startete und fuhr auf den Kontrolleur zu. Dieser wurde vom Auto erfasst und stürzte zu Boden, bevor der Lenker in Richtung Hütteldorfer Straße davonraste. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst erfolglos. Dank genauer Beschreibung war der Mann rasch identifiziert. Er wurde angezeigt. Der verletzte Sheriff wurde ins Krankenhaus gebracht.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
14° / 23°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
14° / 23°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
13° / 22°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
13° / 22°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
14° / 22°
Symbol wolkig

krone.tv

Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der ...
Auktion in Los Angeles
Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
176.466 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
122.930 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Wirtschaft
Kultmarke kehrt nach Insolvenz jetzt zurück
117.729 mal gelesen
Kaum ein Haushalt, in dem sich die bunten Dosen von Tupperware nicht in den Küchenladen ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1467 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
921 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Außenpolitik
26 Länder planen Schutztruppen für die Ukraine
910 mal kommentiert
Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron
Mehr Wien
Wollte Notruf wählen
Betrunkener Lenker fuhr Wiener Parksheriff nieder
Rangelei eskaliert
Messerattacke in Wiener City: 18-Jähriger verletzt
Bewusstlos am Boden
Beinahe zu Tode geprügelt – Männer in Wien gefasst
Polizei sucht Mann
Wien: Elf Monate altes Baby bei Teich abgelegt
Funkstille vor Finale
Endspiel stellt enge Freundschaft auf die Probe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf