Betrunkener Lenker fuhr Wiener Parksheriff nieder

Ein Routineeinsatz wurde plötzlich brandgefährlich: Ein Parksheriff wollte am Nachmittag einen Falschparker in Wien-Penzing zur Rede stellen – doch der zeigte sich alles andere als einsichtig ...
Der Mann hatte sich mit seinem Auto in der Pachmanngasse unerlaubt in eine Ladezone gestellt. Beim Eintreffen des Beamten taumelte der Besitzer bereits wieder in Richtung Wagen – sichtlich betrunken. Alkoholgeruch und lallende Sprache bestätigten den Verdacht.
Auf Parksheriff zugesteuert
Als der Parksheriff den Notruf wählen wollte, eskalierte die Situation: Der Lenker stieg ins Auto, startete und fuhr auf den Kontrolleur zu. Dieser wurde vom Auto erfasst und stürzte zu Boden, bevor der Lenker in Richtung Hütteldorfer Straße davonraste. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst erfolglos. Dank genauer Beschreibung war der Mann rasch identifiziert. Er wurde angezeigt. Der verletzte Sheriff wurde ins Krankenhaus gebracht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.