Trump verärgert Verbündeten mit Festnahmen

Südkoreas Präsident Lee Jae Myung will seinen Landsleuten helfen und ordnete am Samstag dazu umfassende Maßnahmen an, ohne diese konkret zu benennen. Außenminister Cho Hyun sagte bei einer Dringlichkeitssitzung des Kabinetts, die Regierung habe einen Krisenstab eingerichtet.

Südkoreas Außenminister „zutiefst besorgt“

Er kündigte zudem an, zu Gesprächen mit Regierungsvertretern nach Washington zu reisen, sollte das nötig werden. „Ich bin zutiefst besorgt. Ich trage eine große Verantwortung für unsere festgenommenen Bürger“, sagte Cho. Die US-Einwanderungsbehörden werfen den ausländischen Staatsbürgern vor, illegal in die Vereinigten Staaten eingereist zu sein bzw. abgelaufene Visa missachtet zu haben.