Marianne Mendt: „Bei mir muss es menscheln“

Wie wichtig ist es, wenn man sich in einem Team besonders wohlfühlt?

Wenn ich bei einem Projekt dabei bin, dann sorge ich schon dafür, dass die Stimmung gut ist. Wenn irgendjemand herumschreit oder streiten will, dann wird er von mir bugsiert. Das war schon früher so, aber jetzt mit 80 kann ich mir das vorbehaltlos erlauben. Ich habe es nie leiden können, wenn jemand laut geworden ist und sich so Gehör schaffen möchte, das geht gar nicht. Bei mir muss es menscheln und wenn es menschelt, dann fühle ich mich wohl. Und dann fühlen sich auch die anderen wohl.