Aaron Gruen: Sieg in den USA und neue Bestzeit

Mit Katie das schnellste Paar

Heuer läuft der in Harvard Medizin studierende Aaron Gruen noch die USATF New England Cross Country Championships am 16. November und ein 5000-m-Hallenrennen im Dezember in Boston. 2026 sind zwei Halbmarathons im Jänner und im März seine wichtigsten Vorbereitungen für Wien. Neben dem Marathon-Rekord nennt er auch die Verbesserung des ÖLV-Rekords im Halbmarathon als Ziel. Diese Bestmarke hält Günther Weidlinger in 1:01:42 seit Udine 2007.