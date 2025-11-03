Vorteilswelt
Starker Halbmarathon

Aaron Gruen: Sieg in den USA und neue Bestzeit

Sport-Mix
03.11.2025 06:47
Aaron Gruen bei der Siegerehrung
Aaron Gruen bei der Siegerehrung(Bild: zVg)

Österreichs Marathon-Rekordler Aaron Gruen hat in Cambridge (USA) aus dem Training heraus den Halbmarathon in neuer persönlicher Bestzeit von 1:03:11 gewonnen. „Das war nach der WM in Tokio ein richtig guter Neustart“, freute sich der 26-Jährige, „ich bin sehr zufrieden mit meinem aktuellen Stand.“ Sein großes Ziel ist im nächsten Jahr der Vienna City Marathon (19. April), bei dem er seinen Rekord von 2:09:53 verbessern will.

„Der Lauf in Cambridge war als kontrollierter Tempolauf gedacht und fühlte sich von Anfang bis Ende gleichmäßig und rund an, ab Kilometer 8 lief ich komplett solo“, berichtete Aaron Gruen, der schließlich seine im Vorjahr zweimal erzielte Bestzeit von 1:04:35 deutlich verbesserte und auf den siebenten Platz der „ewigen“ ÖLV-Bestenliste vorrückte.

Mit Katie das schnellste Paar
Heuer läuft der in Harvard Medizin studierende Aaron Gruen noch die USATF New England Cross Country Championships am 16. November und ein 5000-m-Hallenrennen im Dezember in Boston. 2026 sind zwei Halbmarathons im Jänner und im März seine wichtigsten Vorbereitungen für Wien. Neben dem Marathon-Rekord nennt er auch die Verbesserung des ÖLV-Rekords im Halbmarathon als Ziel. Diese Bestmarke hält Günther Weidlinger in 1:01:42 seit Udine 2007.

Und noch einen Sieg konnte Aaron Gruen in Cambridge feiern: Mit seiner Freundin Katie Goldenberg gewann er die Wertung für das schnellste Paar. Katie, die inzwischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, aber beim Weltverband noch als US-Amerikanerin gemeldet ist, verbesserte ihre persönliche Bestzeit auf 1:20:04.

Gruen und seine Freundin Katie Goldenberg, die ebenfalls Bestzeit lief
Gruen und seine Freundin Katie Goldenberg, die ebenfalls Bestzeit lief(Bild: zVg)
Die Sieger von Cambridge: Gruen und Jackie Gaugha
Die Sieger von Cambridge: Gruen und Jackie Gaugha(Bild: zVg)

Das Frauen-Rennen gewann Jackie Gaughan, eine Teamkollegin von Aaron Gruen, in 1:12:26.

