Erdbeben der Stärke 6,3 im Norden Afghanistans

Afghanistan ist von jahrzehntelangem Krieg gezeichnet. Im Sommer 2021 kehrten die radikal-islamischen Taliban inmitten des Abzugs westlicher Streitkräfte, die die Taliban unter Führung der USA 20 Jahre davor ach den 9/11-Anschlägen gestürzt, an die Macht zurück, viele Staaten und Organisationen fuhren ihre Hilfen für das Land zurück. Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen warnen vor einer sich verschärfenden Hungerkrise in Afghanistan.