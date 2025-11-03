Kern und Kurz: Rückkehr an die Macht?

Um in der öffentlichen Meinung nicht vollkommen abzustürzen, wird nun über rostige ÖVP-Kanäle verbreitet, dass man im Sommer 2026 mit Reformen in der Gesundheit, Bildung und Energie durchstarten werde. An solche Geschichten aus alten PR-Betrieben glauben freilich nur noch Leute, die man bestenfalls als gutmütige Berufsoptimisten bezeichnen darf.