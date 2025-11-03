Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Kern und Kurz: Rückkehr an die Macht?

Kolumnen
03.11.2025 06:00
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, Krone KREATIV)
0 Kommentare

Jetzt ist die Regierung auch schon neun Monate im Amt. „Zuckerlkoalition“ nennt die Truppe keiner mehr. Die Erwartungen an Stocker, Babler und Meinl-Reisinger sind gering.

Zwar wurde für heuer großspurig eine Industriestrategie angekündigt, aber bisher soll es bloß eine konfuse Sammlung von Überschriften geben. So wird es jedenfalls aus dem innersten Beraterkreis nach außen getragen. Wohl auch um auf die Frustration im Dezember einzustimmen.

Um in der öffentlichen Meinung nicht vollkommen abzustürzen, wird nun über rostige ÖVP-Kanäle verbreitet, dass man im Sommer 2026 mit Reformen in der Gesundheit, Bildung und Energie durchstarten werde. An solche Geschichten aus alten PR-Betrieben glauben freilich nur noch Leute, die man bestenfalls als gutmütige Berufsoptimisten bezeichnen darf.

Lesen Sie auch:
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi
„Krone“-Kommentar
Die Politik spart am falschen Platz
28.10.2025
„Krone“-Kommentar
Herzlose und kurzsichtige Gesundheitspolitik
27.10.2025

Und wer kann schon wissen, ob es für Christian Stocker und Andreas Babler noch einen Sommer in der Spitzenpolitik geben wird?

Seit Sebastian Kurz ein ziemlich werblich wirkendes Interview bei Schnitzel und „Cola light“ in der „Financial Times“ platzieren konnte, ergehen sich die politischen Feinspitze in Mutmaßungen über die baldige Rückkehr des gefallenen Stars an die Spitze von ÖVP und Regierung.

Wie auf Bestellung informierte daraufhin die Industriellenvereinigung über einen Mittelsmann ihre Gefolgsleute darüber, dass auch Christian Kern wieder in den Startlöchern scharre.

Das alles ist nicht sinnvoll, aber unterhaltsam.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
168.085 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
138.914 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
118.494 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Kern und Kurz: Rückkehr an die Macht?
„Krone“-Kommentar
Einen Arzttermin per Glücksrad?
„Krone“-Kommentar
„Das größte Leid“, das es einfach nicht geben darf
„Krone“-Kommentar
Der „Buddha vom Ballhausplatz“ und seine Bürde
„Krone“-Kommentar
„Sieg über den Hass“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf