Heizkostenzuschuss: Wer umzieht, verliert Anspruch

Die Anspruchsberechtigten müssen zudem seit mindestens fünf Jahren durchgehend ihren Hauptwohnsitz in der Steiermark haben. Stichtag ist der 1. September – an diesem müssen sie auch schon an der Adresse wohnen, für die nun der Heizkostenzuschuss beantragt wird. Und das kann im Einzelfall zum Problem werden: Wer nach dem 1. September umgezogen ist, verliert den Anspruch. Auch Mitbewohner, die für die Ermittlung der Fördergrenzen relevant sind, müssen am Stichtag schon an der Adresse gemeldet gewesen sein.