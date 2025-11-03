Jakob Pöltl verpasst Torontos dritten Saisonsieg

Nur Titelverteidiger noch ungeschlagen

Oklahoma City Thunder gewann auch das siebente Saisonspiel und bleibt nach den Sonntag-Partien als einziges NBA-Team ungeschlagen. Der Titelverteidiger war beim 137:106 gegen die weiterhin sieglosen New Orleans Pelicans ungefährdet. Für die Chicago Bulls setzte es nach zuvor fünf Siegen mit 116:128 bei den New York Knicks ebenso die erste Niederlage wie für die San Antonio Spurs mit 118:130 bei den Phoenix Suns.