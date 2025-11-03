Vorteilswelt
Polizei sucht Zeugen

Grabräuber treiben in Dornbirn ihr Unwesen

Chronik
03.11.2025 06:00
Die Diebe haben es auf Grabschmuck und Pflanzen abgesehen.
Das Rätsel um die Grabschmuck-Diebstähle im Friedhof Hatlerdorf ist nach wie vor nicht gelöst. Trotz verstärkter Polizeipräsenz konnte den Grabräubern noch nicht das Handwerk gelegt werden.

Seit Juni wurden in Dornbirn zahlreiche Gräber beschädigt, Pflanzen und Blumen entwendet. Es handelt sich allerdings keineswegs um Vandalismus, sondern um gezielte Diebstähle. Rund 60 Gräber sind bereits betroffen – und das, obwohl die Stadtpolizei seit geraumer Zeit ihre Patrouillen auf dem Friedhof verstärkt hat, um dem Treiben Einhalt zu gebieten. Doch die Identifizierung der Täter gestaltet sich schwierig, zumal schwer auszumachen ist, ob jemand sich am Grabschmuck bedient oder sich einfach nur um die Pflege kümmert.

Die Polizei und die Stadtverwaltung bitten die Bevölkerung, aufmerksam zu sein. Verdächtige Beobachtungen sollten umgehend bei der Stadtpolizei gemeldet und Diebstähle ausnahmslos angezeigt werden.

Vorarlberg-Krone
