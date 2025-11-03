Nach Trennung will Yamal neues Angebot annehmen

Aus und vorbei. „Wir haben uns einfach getrennt, das ist alles“ bestätigte Lamine Yamal das Ende mit der argentinischen Sängerin Nicki Nicole, die Untreue-Gerüchte wies der 18-Jährige zurück. „Alles, was jetzt darüber berichtet wird, hat nichts mit unserer Beziehung zu tun“„ Die Liaison zwischen dem Barça-Youngster und der sieben Jahre älteren Latino-Rapperin war erst im August an die Öffentlichkeit gelangt, die Argentinierin zählt zu den größten Stars der lateinamerikanischen Musikszene, hat auf Instagram 22 Millionen Fans.