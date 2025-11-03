Grazer Brennpunkte sollen videoüberwacht werden

„Der Hauptplatz ist nicht nur das Herz, sondern die Visitenkarten unserer Stadt. Leider gerät hier die Lage immer mehr außer Kontrolle. Und im Volksgarten wäre die Überwachung nur die logische Ergänzung zur Schutzzone. Wir müssen weiter alles tun, damit der Park wieder den Familien gehört und nicht den Dealern.“