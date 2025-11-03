Kuriose Szene: Spielen Sie den Ball in die Gasse!

Zum Schmunzeln und Kopfschütteln regte am Samstag auch die TV-Übertragung von Sky Sport an. Moderator Marko Stankovic interviewte GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer. Die Fragen wurden per „Sie“ gestellt. Schön, dass damit journalistische Distanz gewahrt wurde, Authentizität sieht allerdings anders aus. Beide spielten gemeinsam für Sturm, ob es damals auch kein „Du“ gegeben hat? „Herr Feldhofer, spielen Sie mir bitte den Ball in die Gasse!“ – „Gerne, laufen Sie sich frei, Marko ...“