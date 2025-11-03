Vorteilswelt
„Krone“-Stopplicht

Kuriose Szene: Spielen Sie den Ball in die Gasse!

Fußball National
03.11.2025 06:12
„Krone“-Sportchef Peter Moizi
„Krone“-Sportchef Peter Moizi(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Der zweite Sieg gegen Meister Sturm, Rapid meldet sich zurück – und über 24.700 Fans feierten in Hütteldorf eine große Party. Die heimische Liga liefert wöchentlich spannende und kuriose Geschichten. So ist der wahre Leader übrigens im Burgenland daheim. Mit Wolfsberg hatte Didi Kühbauer 17 Zähler erobert, beim LASK kamen drei weitere Siege dazu – insgesamt 26 Punkte! Damit Platz eins für Kühbauer.

Zum Schmunzeln und Kopfschütteln regte am Samstag auch die TV-Übertragung von Sky Sport an. Moderator Marko Stankovic interviewte GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer. Die Fragen wurden per „Sie“ gestellt. Schön, dass damit journalistische Distanz gewahrt wurde, Authentizität sieht allerdings anders aus. Beide spielten gemeinsam für Sturm, ob es damals auch kein „Du“ gegeben hat? „Herr Feldhofer, spielen Sie mir bitte den Ball in die Gasse!“ – „Gerne, laufen Sie sich frei, Marko ...“

Viel ernster geht es in dieser Woche im Europacup zu. Österreich steht mit dem Rücken zur Wand, Meister Sturm, Salzburg und Rapid sind unter Zugzwang. Aktuell liegt Rot-Weiß-Rot im Jahresranking der UEFA-Wertung nur auf Platz 32 – nach dem Saisonende droht ein Absturz im Fünfjahresranking. Und das hätte für Österreich ab 2027/28 fatale Folgen. Die Chancen, sich für Gruppenphasen zu qualifizieren, würden damit nämlich dramatisch sinken.

Porträt von Peter Moizi
Peter Moizi
„Krone“-Stopplicht
