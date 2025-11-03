Schutzimpfungen sind nicht nur für Kinder wichtig!

Der jährliche Influenza-Schutz (Grippeimpfung) ist ebenfalls für alle empfohlen, besonders aber für ältere Menschen, chronisch Kranke und Personen mit engem Kontakt zu Risikogruppen. Für Senioren wurden spezielle, besser wirksame Impfstoffe gegen Influenza entwickelt. Es handelt sich dabei um einen Hochdosis-Impfstoff und um einen sogenannten adjuvantierten Impfstoff (dieser enthält Hilfsstoffe, welche die Immunantwort des Körpers auf den Impfstoff verstärken).