Schutzimpfungen sind nicht nur für Kinder wichtig!

Dass Kinder regelmäßig Schutzimpfungen erhalten sollen, ist bekannt. Doch auch im Erwachsenenalter sind bestimmte Impfungen empfehlenswert, um schwere Verläufe oder Folgeschäden einer Infektion vorzubeugen. Wichtig ist das vor allem für ältere Menschen, Schwangere und immungeschwächte Personen.
Impfungen sind ein Leben lang wichtiger Bestandteil der Gesundheitsvorsorge. Einige werden allen Erwachsenen empfohlen, um die gesamte Bevölkerung umfassend zu schützen, andere richten sich an Menschen mit hohem Risiko, schwer zu erkranken, z. B. ältere Menschen, chronisch Kranke oder Immunsupprimierte. „Infektionen können bei diesen Gruppen schwerwiegende Folgen haben, die über die akute Erkrankung hinausgehen“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Birgit Weinberger, Institut für Biomedizinische Alternsforschung Universität Innsbruck (T).
Auffrischungsimpfungen ratsam
Regelmäßige Auffrischungsimpfungen gegen Tetanus, Diphtherie und Pertussis sind für alle empfohlen. Die Zahl der gemeldeten Pertussis-Erkrankungen war 2024 etwa sechsmal höher als 2023 und in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Die Intervalle zwischen den Auffrischungsimpfungen wurden deshalb von 10 auf 5 Jahre gesenkt.
Der jährliche Influenza-Schutz (Grippeimpfung) ist ebenfalls für alle empfohlen, besonders aber für ältere Menschen, chronisch Kranke und Personen mit engem Kontakt zu Risikogruppen. Für Senioren wurden spezielle, besser wirksame Impfstoffe gegen Influenza entwickelt. Es handelt sich dabei um einen Hochdosis-Impfstoff und um einen sogenannten adjuvantierten Impfstoff (dieser enthält Hilfsstoffe, welche die Immunantwort des Körpers auf den Impfstoff verstärken).
Auffrischungsimpfungen gegen COVID-19 sind für alle, insbesondere aber für Risikogruppen und Gesundheitspersonal empfohlen. Die Auffrischung erfolgt ein Jahr nach der letzten Impfung oder Infektion, bei schwerer Immunsuppression (gezielte Unterdrückung des körpereigenen Abwehrsystems, etwa bei Transplantation oder Autoimmunerkrankungen) bereits nach vier Monaten.
Gegen Herpes zoster (Gürtelrose) wird die Impfung ab 60 und für Risikopatienten empfohlen. Der Impfstoff weist eine sehr hohe Wirksamkeit gegen Gürtelrose bei allen Altersgruppen und für mindestens 10 Jahre auf.
Impfung gegen Pneumokokken schützt vor Lungenentzündungen und invasiven Erkrankungen. Für Erwachsene mit Grunderkrankungen und Personen über 60 Jahre wird eine einmalige Impfung mit einem sogenannten Konjugatimpfstoff angeraten, der 21 verschiedene Pneumokokken-Stämme abdeckt.
In den vergangenen beiden Jahren wurden drei Impfstoffe gegen RSV (Respiratorisches Synzytialvirus) zugelassen. Derzeit wird eine einmalige Impfung für Ältere und Risikopatienten nahegelegt.
Schwangere sind eine wichtige Zielgruppe, da Impfungen, sowohl die Mutter als auch das Baby schützen. Schwangere haben ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe von Influenza und COVID-19 und sollten saisonal geimpft werden. Impfungen gegen Pertussis und RSV im dritten Trimester schützen das Neugeborene in den ersten Lebensmonaten, da maternale Antikörper über die Plazenta auf das ungeborene.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.