Frau lag weinend am Boden, plötzlich schlug sie zu

In der Nacht von Freitag auf Samstag sorgte eine 37-jährige Wienerin für Aufregung in einem Mehrparteienhaus in Favoriten. Zwei Polizistinnen wurden wegen eines Notfalls gerufen – schon beim Eintreffen hörten sie eine schreiende Frau, die in Embryonalstellung am Boden lag und weinte.
Als die Beamtinnen nach dem Vorfall fragten, sprang die Frau plötzlich auf und begann, sie zu beschimpfen. Ihr Verhalten wurde immer aggressiver, ihre Worte immer vulgärer, und sie drängte wiederholt zu nah an die Polizistinnen heran.
Läutete an mehreren Wohnungstüren
Doch damit nicht genug: Die 37-Jährige läutete an mehreren Wohnungstüren und schlug und trat um sich, als die Polizei versuchte, sie zu stoppen. Dabei wurde eine Beamtin leicht verletzt.
Die Frau wurde schließlich festgenommen und mehrfach auf freiem Fuß angezeigt – die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Anzeigen an.
