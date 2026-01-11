Frau lag weinend am Boden, plötzlich schlug sie zu

In der Nacht von Freitag auf Samstag sorgte eine 37-jährige Wienerin für Aufregung in einem Mehrparteienhaus in Favoriten. Zwei Polizistinnen wurden wegen eines Notfalls gerufen – schon beim Eintreffen hörten sie eine schreiende Frau, die in Embryonalstellung am Boden lag und weinte.