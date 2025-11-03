Halbturner Schlosskonzerte mit französischem Flair

Die älteste Konzertreihe des Burgenlandes lädt wieder zu einem hochkarätigen Programm. Bei den Halbturner Schlosskonzerten 2026 werden Werke von Debussy und Ravel, Chansons von Piaf und Brel sowie Wagners Novelle „Eine Pilgerfahrt zu Beethoven“ aufgeführt.
Bei der Eröffnung am 7. Mai beschäftigt sich das Ensemble Trisonante mit Frauen in der Musik und spielt unter dem Titel „La Femme“ Stücke aus den Federn von Clara Schumann, Fanny Hensel-Mendelssohn und Mel Bonis. Am 30. Mai liest Regisseur Karl Markovics aus Richard Wagners „Pilgerfahrt an Beethoven“, die dieser einst aus Geldnot in Paris verfasst. Kammerschauspielerin Maria Bill singt am 11. Juni eine Hommage an Édith Piaf und Jacques Brel.
Jungen Musikern bieten die Schlosskonzerte zum Abschluss der Sommerreihe eine Bühne. Am 25. Juni werden in Kooperation mit der Joseph Haydn Privathochschule die Preisträger des Wettbewerbs „Prima La Musica“ ihre Gewinnerstücke zum Besten geben. Hinzu kommen im September Pianist Vadim Chaimovich, ein Cello-Crossover mit Werken von Coldplay über Adele bis Mozart, sowie ein Konzert mit Bass-Bariton Sebastian Holecek .
„Wir gratulieren dem engagierten Organisationsteam, dem es auch für das nächste Jahr wieder gelungen ist, hochkarätige Musiker ins Burgenland zu holen“, freute sich auch Generaldirektor Rudolf Könighofer vom Hauptsponsor Raiffeisenlandesbank. „Die Konzertreihe unterstreicht die Rolle des Burgenlandes als Kulturland“, lobte Landesrätin Daniela Winkler.
