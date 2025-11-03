Halbturner Schlosskonzerte mit französischem Flair

Bei der Eröffnung am 7. Mai beschäftigt sich das Ensemble Trisonante mit Frauen in der Musik und spielt unter dem Titel „La Femme“ Stücke aus den Federn von Clara Schumann, Fanny Hensel-Mendelssohn und Mel Bonis. Am 30. Mai liest Regisseur Karl Markovics aus Richard Wagners „Pilgerfahrt an Beethoven“, die dieser einst aus Geldnot in Paris verfasst. Kammerschauspielerin Maria Bill singt am 11. Juni eine Hommage an Édith Piaf und Jacques Brel.