Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Witzige Gestalten

Hiermann hat das passende Haus für Ihren Vogel!

Burgenland
03.11.2025 11:00
Franz Hiermann mit einem Flower-Power-Bulli.
Franz Hiermann mit einem Flower-Power-Bulli.(Bild: Charlotte Titz)

Franz Hiermann aus Mönchhof hat sich vor drei Monaten als Vogelhausdesigner selbstständig gemacht. Der gelernte Elektriker ist Bastler seit er denken kann, war Restaurator von alten Möbeln und hat sich jetzt auf Nistkästen und Futterhäuschen für Vögel spezialisiert. 

0 Kommentare

Der gebürtige Neusiedler war schon als Kind mit seinem Vater viel in der Werkstatt und hat ihm, als er vor 30 Jahren nach Mönchhof gezogen ist, auch hier eine eben solche eingerichtet. 

Hiermann war 25 Jahre in der Antikbranche tätig. Das Arbeiten mit Holz geht ihm also ganz leicht von der Hand. Für Vogelhäuser hat er sich erst begonnen zu interessieren, als er sich seinen Naturgarten angelegt hat. „Da sind natürlich Vogelnistplätze gerne gesehen oder auch Plätze für Insekten. Ich habe mir viele Videos angeschaut und angefangen, selbst auszuprobieren.“ 

Anfangs waren es die Baumstümpfe, die „umgebaut“ wurden. Bald war ihm das aber zu wenig. „Mir war klar, dass ich das besser kann“, schmunzelt er. Die Ideen hatte er im Kopf, also wurde begonnen zu experimentieren. Und der Versuch gelang.

Rast machen die Vögel auch gerne auf dem Futterspender.
Rast machen die Vögel auch gerne auf dem Futterspender.(Bild: Charlotte Titz)
Mit diesem Anhänger ist Hiermann auf Märkten unterwegs.
Mit diesem Anhänger ist Hiermann auf Märkten unterwegs.(Bild: Charlotte Titz, Krone KREATIV)
Die Bullis gibt es in den verschiedensten Farben.
Die Bullis gibt es in den verschiedensten Farben.(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)

Mittlerweile gibt es die diversesten Vogelhäuschen, außerdem Futterhäuschen, die ebenso wenig 08/15 sind und auch andere Gartendeko. Da findet man Gänse – wie sie bei uns jetzt rund um Martini eben Tradition haben, lustige Wesen aus Ästen, Rebstöcken oder Wurzeln, die einen aus bunten Augen anschauen, Störche und noch so einiges mehr. 

Ein Bulli für den Nachwuchs
Besonderer Hingucker ist der VW Bulli, den es als Feuerwehrversion, in Grün als Gendarmerieauto, in einigen anderen Farben und auch im Flower-Power Design gibt. Im Fenster versteckt sich das Einflugloch für den Vogel, im Bauch können die Kleinen aufgezogen werden. „Alle meine Vogelhäuser sind aus Zedernholz. Es gibt Varianten für Höhlenbrüter und Halbhöhlenbrüter“, erklärt Hiermann.  

Franz Hiermann bei der Arbeit in seiner Werkstatt.
Franz Hiermann bei der Arbeit in seiner Werkstatt.(Bild: Charlotte Titz)
Sein erstes Vogelhaus bleibt bei ihm in der Werkstatt.
Sein erstes Vogelhaus bleibt bei ihm in der Werkstatt.(Bild: Charlotte Titz)
Das ist das erste Werk mit Augen.
Das ist das erste Werk mit Augen.(Bild: Charlotte Titz)
Lustige und herzige Gesellen erwarten einem im Garten von Hiermann.
Lustige und herzige Gesellen erwarten einem im Garten von Hiermann.(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
Störche und ein anderer lustiger Bursche beobachten die Gäste.
Störche und ein anderer lustiger Bursche beobachten die Gäste.(Bild: Charlotte Titz)
Magnete hat Hiermann auch im Sortiment.
Magnete hat Hiermann auch im Sortiment.(Bild: Charlotte Titz)
Die Gänse haben jetzt Hauptsaison.
Die Gänse haben jetzt Hauptsaison.(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
Wurzeln, Rebschädeln, Äste und Rinde werden verarbeitet.
Wurzeln, Rebschädeln, Äste und Rinde werden verarbeitet.(Bild: Charlotte Titz)
Jetzt wird für Weihnachten produziert.
Jetzt wird für Weihnachten produziert.(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)

Im Moment steckt er in den Vorbereitungen für Weihnachtsmärkte. 2026 möchte er mit der Gartenlust on Tour gehen. Wer ihn zu Hause besuchen möchte: Jeden Montag von 15 bis 20 Uhr kann man ihn zu Hause in Mönchhof besuchen und seine Vogelhausausstellung im Garten besichtigen. 

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
10° / 13°
Symbol einzelne Regenschauer
Güssing
9° / 14°
Symbol einzelne Regenschauer
Mattersburg
9° / 12°
Symbol einzelne Regenschauer
Neusiedl am See
10° / 13°
Symbol einzelne Regenschauer
Oberpullendorf
9° / 12°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
170.095 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
143.661 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
120.368 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Burgenland
Hilfe vor der Haustür
Hohe Investitionen, die im Notfall Leben retten
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Hightech im Einsatz
„Unser Neusiedler See wird ökologisch aufgewertet“
Referenten tagen
Zukunft der Migration: Integration mit Vernunft
In Eisenstadt
Früh die Freude am Eishockey-Spiel entdecken
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf