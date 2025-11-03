Horror im Schweinestall: Landwirte angeklagt

Die Bilder aus dem Mastbetrieb, die den Tierschutzaktivisten des VGT im April dieses Jahres zugespielt wurden, sind erschütternd: Zahlreiche verletzte Schweine tummeln sich inmitten ihrer Artgenossen. Die Schweinebuchten, völlig überfüllt. Es ist so wenig Platz, dass sich die Tiere kaum bewegen können. Die Gelenke von mehreren Schweinen sind mit offenen Wunden übersät. Ein Tier hat eine beidseitige Oberschenkelfraktur, aufgrund der Enge trampelten die anderen Tiere auf den verwundeten Artgenossen herum.