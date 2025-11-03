Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kadaver versteckt

Horror im Schweinestall: Landwirte angeklagt

Steiermark
03.11.2025 18:00
Immer wieder werden vom Verein für Tierfabriken (VGT) Horror-Zustände in Mastbetrieben ...
Immer wieder werden vom Verein für Tierfabriken (VGT) Horror-Zustände in Mastbetrieben aufgedeckt.(Bild: VGT.at)

Gebrochene Beine, eitrige Geschwüre, völlig überfüllte Ställe: Was die Tiere in einem Mastbetrieb in der Steiermark durchmachen mussten, schockiert. Die Kadaver notgeschlachteter Schweine wurden von den Betreibern vor den Behörden versteckt. Am Dienstag muss sich die Landwirt-Familie in Graz vor Gericht verantworten.

0 Kommentare

Die Bilder aus dem Mastbetrieb, die den Tierschutzaktivisten des VGT im April dieses Jahres zugespielt wurden, sind erschütternd: Zahlreiche verletzte Schweine tummeln sich inmitten ihrer Artgenossen. Die Schweinebuchten, völlig überfüllt. Es ist so wenig Platz, dass sich die Tiere kaum bewegen können. Die Gelenke von mehreren Schweinen sind mit offenen Wunden übersät. Ein Tier hat eine beidseitige Oberschenkelfraktur, aufgrund der Enge trampelten die anderen Tiere auf den verwundeten Artgenossen herum.

Unerträgliche Schmerzen bis zum Tod
Laut Gesetz müssen verletzte Tiere behandelt und gesondert untergebracht werden, das war in dem steirischen Betrieb offensichtlich nicht der Fall. Mindestens 14 Tiere mussten bis zu ihrem Tod unerträgliche und vor allem unnötige Qualen erleiden, die durch eine medizinische Behandlung leicht verhindert hätten werden können.

Zitat Icon

(...) um Beweismittel zu unterdrücken, wurden zumindest neun Schweine notgetötet (...) und vom Betrieb verbracht (...).

Auszug aus der Anklage der Staatsanwaltschaft Graz

Doch damit noch nicht genug: Laut Anklage der Staatsanwaltschaft Graz soll die Betreiber-Familie neun notgetötete Tiere vor Kriminalpolizei und Amtstierärzten versteckt haben, um eine Untersuchung der Kadaver zur Feststellung des Gesundheitszustandes zu verhindern. Zudem soll die Landwirtin ihren Mann bei der behördlichen Nachschau angestiftet haben, den Verbleib der toten Tiere geheim zu halten: Sie deutete ihm mit einem Finger an den Lippen zu schweigen.

Am Dienstag stehen Mutter, Vater und Sohn in Graz wegen der Vergehen der Tierquälerei und der Unterdrückung von Beweismitteln vor Gericht. Sie sollen zumindest teilweise geständig sein. Ob es ein Urteil geben wird, ist noch nicht klar.

Porträt von Eva Stockner
Eva Stockner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
145.592 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
129.873 mal gelesen
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
121.941 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf