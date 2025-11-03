Wunderkind Yamal wird nie wieder ganz gesund

Yamal verpasste in dieser Saison bereits fünf Pflichtspiele! Facharzt Luis Ripoll will zuletzt eindeutige Anzeichen für eine Pubalgie bei Yamal erkannt haben. „Die Krankheit ist durch Schmerzen gekennzeichnet, die die Bewegungs- und Schussfähigkeit des Spielers um fast 50 Prozent einschränken. Das ist genau das, was wir bei ihm im Clasico gesehen haben“, so der Mediziner in der Radio-Sendung „El Larguero“.