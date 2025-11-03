Schock für Käufer
Luxus-Mercedes hatte Bremsklötze aus Holz
Eine böse und ziemlich gefährliche Überraschung erlebte der Käufer eines Luxus-SUVs in Deutschland. Nach dem Erwerb im Rahmen einer Online-Auktion sollte ein Mitarbeiter einer Firma den Flotten-Neuzugang überstellen. Doch bereits nach wenigen Metern war Endstation.
Der Fahrer stellte gravierende Bremsprobleme fest und schaute nach. Bei den Vorderrädern nahm der Chauffeur den Geruch von verbranntem Holz wahr und staunte nicht schlecht. Denn dort, wo normalerweise Bremsscheiben und Bremsklötze sind, befanden sich lediglich Holzstücke.
In einer Werkstatt stellten Mechaniker fest, dass der erworbene Mercedes GLE 400 passgenaue „Bremsbeläge“ aus Holz montiert hatte. Auf einem der Bremsklötze war mit schwarzem Filzstift „Brembo“ geschrieben worden. Dabei handelt es sich um eine bekannte italienische Firma, die Bremsanlagen für Fahrzeuge herstellt.
Polizei: „Kreativ, aber lebensgefährlich“
In einem Posting der Polizei Ludwigsburg heißt es: „So etwas sieht man nicht alle Tage: Holz statt Bremsbeläge! Kreativ, aber lebensgefährlich.“ Nun wird nach dem Vorbesitzer und dem Mechaniker, der das Auto so freigegeben hat, gefahndet. Ermittelt wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.