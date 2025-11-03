Luxus-Mercedes hatte Bremsklötze aus Holz

Polizei: „Kreativ, aber lebensgefährlich“

In einem Posting der Polizei Ludwigsburg heißt es: „So etwas sieht man nicht alle Tage: Holz statt Bremsbeläge! Kreativ, aber lebensgefährlich.“ Nun wird nach dem Vorbesitzer und dem Mechaniker, der das Auto so freigegeben hat, gefahndet. Ermittelt wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.