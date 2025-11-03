„Meine Tochter sagt, ich bin für sie ein Vorbild“

Zum 31. Mal sind die Arbeitslosenzahlen im Oktober in Folge gestiegen. In Wien beträgt die Arbeitslosigkeit bereits 11,7 Prozent. Und auffällig: die hohe Frauenquote. Ihre Arbeitslosigkeit nahm um 6,5 Prozent zu, doppelt so stark wie bei Männern. Hier setzt die neue Frauenarbeitsstiftung der Stadt und des Waff an. Mit der „Wiener Frauenarbeitsstiftung“ will die Stadt jene stärken, die es auf dem Arbeitsmarkt am schwersten haben: Frauen ohne abgeschlossene Ausbildung, viele davon mit Migrationshintergrund oder Familienverantwortung.