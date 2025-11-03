Mega-Geschäft mit gestohlenen Druckern

Hehler stellte Rechnungen aus

Weiters wird ein mitwirkender Geschäftsmann aufgrund von Hehlerei angezeigt, welcher dem 25-jährigen Beschuldigten eine Rechnung ausstellte, um die Produkte ins Ausland einführen zu können. Durch mehrere Einvernahmen im Umfeld der international agierenden Firma stellte sich heraus, dass durch mehrere Mitarbeiter in Absprache wissentlich gefälschte Druckerpatronen an ahnungslose Käuferfirmen weiterverkauft wurden. Eine deutsche Firma erlitt dabei einen Schaden von etwa 300.000 Euro. Ein weiterer 55-jähriger Lohnsburger wurde aufgrund des gewerbsmäßigen Betruges angezeigt.