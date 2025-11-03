Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tinte auch gefälscht

Mega-Geschäft mit gestohlenen Druckern

Oberösterreich
03.11.2025 18:24
Einer der Drucker-Gauner sitzt nun in Haft
Einer der Drucker-Gauner sitzt nun in Haft(Bild: Holl Reinhard)

Drucker und vor allem die zugehörigen Patronen sind teuer. Das wussten ein Dieb und ein Betrüger in Oberösterreich auszunutzen. Sie plünderten einerseits ein Lager eines Großhändlers im Mühlviertel, andererseits wurden gefälschte Druckerpatronen verkauft – ein Mega-Geschäft mit mehreren Hunderttausend Euro Schaden. Ein Gauner ist in Haft.

0 Kommentare

Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei Neufelden konnte nun ein schwerer Diebstahl sowie ein Betrugsfall geklärt werden. Im Juli 2025 wurden aus einem Lager eines EDV-Großhändlers in Kleinzell hochwertige Markendrucker im Wert von rund 160.000 Euro gestohlen.

Im Zuge der Ermittlungen konnte einem 25-jährigen Mann aus Traun nachgewiesen werden, dass er die Transportbescheinigungen der Druckerwaren fälschte, um diese länderübergreifend transportieren zu können. In weiterer Folge wurden die Produkte durch einen organisierten Spediteur im Ausland weiterverkauft. Der Dieb wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz festgenommen und muss sich vor Gericht aufgrund schweren Diebstahls, Geldwäsche, Verleumdung und unbefugter Bildaufnahme verantworten.

Hehler stellte Rechnungen aus
Weiters wird ein mitwirkender Geschäftsmann aufgrund von Hehlerei angezeigt, welcher dem 25-jährigen Beschuldigten eine Rechnung ausstellte, um die Produkte ins Ausland einführen zu können. Durch mehrere Einvernahmen im Umfeld der international agierenden Firma stellte sich heraus, dass durch mehrere Mitarbeiter in Absprache wissentlich gefälschte Druckerpatronen an ahnungslose Käuferfirmen weiterverkauft wurden. Eine deutsche Firma erlitt dabei einen Schaden von etwa 300.000 Euro. Ein weiterer 55-jähriger Lohnsburger wurde aufgrund des gewerbsmäßigen Betruges angezeigt.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
145.592 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
129.873 mal gelesen
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
121.941 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Oberösterreich
Von OÖ nach Südafrika
Junge Botschafter: Fünf Stimmen für Südafrika
Tinte auch gefälscht
Mega-Geschäft mit gestohlenen Druckern
Krone Plus Logo
St. Agatha – Haibach
Erstes „Donau-Derby“ seit mehr als 20 Jahren
Großes Angebot aus OÖ
Lokale Alternativen für amerikanische Produkte
65 Ideen
Was man aus dem Linzer Schandfleck machen könnte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf