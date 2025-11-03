Fünf Welpen fanden den Tod: Kopfgeld ausgesetzt

Für blankes Entsetzen sorgt der Fall im Weinviertel: Schwer gezeichnet wurde Hündin „Mila“ mit ihren neun Welpen bei einer Tankstelle nahe der Autobahn bei Stockerau im Oktober in einem Karton aufgefunden. Der Österreichische Tierschutzverein (ÖTV) nahm sich der Vierbeiner an. Das Ausmaß des erduldeten Leides der Hunde war enorm: Unterkühlt, geschwächt und ausgehungert litten die Tiere auch noch unter Parasiten.