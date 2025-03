Kofferleiche in Wien: Verdächtiger nicht geständig

Nach dem Fund einer Leiche in einem Koffer in Wien-Favoriten ist der 28-jährige Tatverdächtige von der Polizei verhört worden. Der österreichische Staatsbürger, der ein Bekannter des Opfers ist, zeigte sich nicht geständig. Erst am Freitag hatte die Polizei neue Details zum Motiv des Verdächtigen bekannt gegeben.