Kofferleiche in Wien: Verdächtiger hatte Schulden

Nach dem schrecklichen Fund einer männlichen Leiche in einem Koffer in Wien-Favoriten hat die Polizei nun neue Details zum Motiv des bereits gefassten Verdächtigen bekannt gegeben. Demnach soll es sich bei dem Verdächtigen (28) um einen in Österreich lebenden Ägypter handeln, der hohe Schulden bei dem Opfer (59) hatte.