Hattmannsdorfer: PV-Fördercall ist „Erfolgsmodell“

Wertschöpfung in Europa halten

Mit dem neu ausgerichteten Förderinstrument „halten wir Wertschöpfung in Europa, sichern Arbeitsplätze und stärken die Resilienz des ganzen Kontinents“, so der Minister. Der erste Fördercall mit dem Made-In-Europe-Bonus sei ein „Erfolgsmodell.“ Fast jeder zweite geförderte Wechselrichter stamme aus europäischer Produktion. „China und die USA stützen ihre Schlüsselindustrien massiv. Wenn andere ihre Industrie absichern, darf Europa nicht zuschauen.“