„Kim Ju Ae“ in Peking

Erste Auslandsreise der Diktatoren-Tochter

Außenpolitik
03.09.2025 13:55
Seit Jahren wird über den möglichen Aufbau der Tochter als Nachfolgerin des nordkoreanischen ...
Seit Jahren wird über den möglichen Aufbau der Tochter als Nachfolgerin des nordkoreanischen Diktators spekuliert.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat seine Tochter (im Bild oben rechts) erstmals auf eine offizielle Auslandsreise mitgenommen und der Weltöffentlichkeit prominent präsentiert. Als Kim am Dienstag in der chinesischen Hauptstadt Peking aus seinem Privatzug stieg, war das junge Mädchen auf Fotos der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA dicht an seiner Seite zu sehen.

Beobachter spekulieren bereits seit Längerem, ob Kim seine Tochter als mögliche Nachfolgerin positionieren möchte. Dabei ist bisher nur wenig über sie bekannt. Weder ihr Alter noch ihr Name wurden offiziell von den nordkoreanischen Staatsmedien bestätigt.

Über „Kim Ju Ae“ ist wenig bekannt.
Über „Kim Ju Ae“ ist wenig bekannt.(Bild: APA/AFP/STR/KCNA VIA KNS)

Auch Kims Schwester bei Militärparade in Peking
Laut Ex-Basketballprofi Dennis Rodman, der Kim 2013 in Nordkorea persönlich getroffen hat, soll seine Tochter „Ju Ae“ heißen. Laut Berichten hat sie auch, gemeinsam mit Kims Schwester Kim Yo Jong, an den Feierlichkeiten rund um die Militärparade zum 80. Jahrestag der Kapitulation Japans und des Endes des Zweiten Weltkriegs teilgenommen.

Seit rund drei Jahren begleitet das Mädchen den nordkoreanischen Machthaber regelmäßig auf offiziellen Terminen – erstmals 2022 beim Test einer Interkontinentalrakete. Seither wurde sie auf Dutzenden Veranstaltungen gesehen, meist direkt an der Seite ihres Vaters.

 

