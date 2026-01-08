Der Countdown zum Comeback tickt bereits

Kontrolle steht bevor

Am 19. Jänner steigt für ihn in Innsbruck die Sechs-Monats-Kontrolle, danach kann er mehr über seine Zukunft sagen: „Prognose will ich keine abgeben, aber den Kraftwerten nach schaut es ganz gut aus, dass ich bald am Platz beginnen kann.“ Zwar steht das Knie rund um die Uhr im Fokus, aber für den neuen „Trainingspartner“ muss immer Zeit sein: „Vor zwei Monaten hab ich einen Zwergpudel namens Giovanni bekommen, der hält mich und meine Freundin Tapea schön auf Trab.“