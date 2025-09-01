Kate rührt Fans mit berührender Geste zu Tränen

Mit einer stillen, aber zutiefst bewegenden Geste hat Prinzessin Kate am Wochenende die Herzen tausender Royal-Fans berührt.
In einer noch nie dagewesenen Geste haben Prinz William und Prinzessin Kate der verstorbenen Teenager-Fotografin Liz Hatton gedacht – am Tag, an dem sie 18 Jahre alt geworden wäre.
Nachdem die beiden erfahren hatten, dass Liz’ Familie plante, ihr kurzes Leben mit ihren Fotos zu feiern, arrangierten William und Kate, dass eines von Liz’ Bildern – ein Porträt eines königlichen Wachmanns – im Windsor Castle genau an dem Ort präsentiert wurde, an dem es entstanden war. Fotos des besonderen Tributs posteten sie auf ihren Social-Media-Accounts. So wie ihre Familie es sich gewünscht hatte: das Internet mit ihren Fotos zu fluten ...
Seltener und aggressiver Krebs
Liz aus Harrogate war erst 16, als bei ihr ein seltener, aggressiver Krebs diagnostiziert wurde. Trotz der schwierigen Prognose von sechs Monaten bis drei Jahren setzte sie ihre Fotografie-Bucket-List um – und zog damit nationale Aufmerksamkeit auf sich. Kurz bevor sie im November 2024 starb, durfte sie in Windsor Castle eine Investitur fotografieren.
Auf Schloss Windsor hatte sie unter anderem fotografiert, wie William den Radrennfahrer Mark Cavendish auszeichnete. Dort traf sie auch Kate, die sie umarmte und sich ihr offenbar sehr verbunden fühlte, nachdem sie selbst nur wenige Wochen davor ihre Krebsdiagnose erhalten hatte.
„Durchdacht und beispiellos“
Die britische Royal-Expertin Rebecca English bezeichnete Kates und Williams Aktion als „wirklich durchdacht und beispiellos“. Noch nie zuvor hatte ein Mitglied der königlichen Familie einem verstorbenen Teenager auf so persönliche, kreative und direkte Weise Tribut gezollt.
Für viele Fans zeigt die Geste: Kate und William schaffen Hoffnung und bewahren das Vermächtnis von Liz auf eine Art, die sowohl berührt als auch inspiriert. Ganz im Sinne von Prinz Williams Mutter Prinzessin Diana, deren 28. Todestag am 31. August begangen wurde.
