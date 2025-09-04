Steuerzuckerl für alle, die statt Pension arbeiten

Fixposten im Regierungsbudget

Dem Staat wird das klarerweise Geld kosten. Zahlen dazu kursieren schon seit Längerem. Für „Arbeiten im Alter“ – ein großer Fixposten im Regierungsbudget – sind für das Jahr 2026 300 Millionen Euro vorgesehen, danach bis zum regulären Ende der Legislaturperiode 2029 jährlich etwa 500 Millionen Euro, berichtete zuletzt die „Kleine Zeitung“. Wo die Zuverdienstgrenze für die 25-prozentige „Flat Tax“ liegen wird, ließ die Regierung in ihrem Programm offen.