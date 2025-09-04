Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Erhebung zeigt:

Ältere bleiben länger im Erwerbsleben

Wirtschaft
04.09.2025 10:49
55- bis 64-Jährige bleiben laut Statistik Austria heute länger im Erwerbsleben als früher ...
55- bis 64-Jährige bleiben laut Statistik Austria heute länger im Erwerbsleben als früher (Symbolbild).(Bild: Robert Kneschke – stock.adobe..com)

Ältere Menschen bleiben länger im Erwerbsleben. Das geht aus der neuen Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung der Statistik Austria hervor. Im zweiten Quartal 2025 waren 61 Prozent der 55- bis 64-Jährigen erwerbstätig.

0 Kommentare

Dennoch sei dieser Wert im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich, sagte Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria. Insgesamt betrug die Erwerbstätigenquote der 15- bis 64-Jährigen 74,3 Prozent. Damit ist der Anteil der Berufstätigen an allen Personen gemeint. Zugelegt hat die Beteiligung der 60- bis 64-jährigen Frauen (auf 31,4 Prozent), was unter anderem auf die schrittweise gesetzliche Anhebung des Pensionsantrittsalters auf 65 Jahre zurückzuführen ist.

Auffällig sei auch die Veränderung der Beschäftigung in Vollzeit beziehungsweise Teilzeit. Insgesamt waren im zweiten Quartal 2025 30,9 Prozent der Erwerbstätigen in Teilzeit beschäftigt, das sind um 0,9 Prozent weniger als im Vorjahresquartal.

Lesen Sie auch:
AMS-Chefin Draxl:
„Arbeitslosenzahlen steigen, 2026 Entspannung“
05.08.2025
Schwache Entwicklung
Arbeitslosigkeit im Juni um 7,8 Prozent gestiegen
01.07.2025
Arbeitsmarkt-Schock:
Halbe Million Ältere sind nicht in Beschäftigung!
01.07.2025

Arbeitslosigkeit um 12,4 Prozent gestiegen
Ein weiteres Ergebnis der Arbeitskräfteerhebung ist, dass die Arbeitslosigkeit deutlich gestiegen ist – und zwar um 12,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. 261.100 Menschen waren auf Arbeitssuche. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Arbeitslosenquote hingegen nur um 0,6 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent. Der Zuwachs bei Frauen war etwas größer als bei Männern, zudem waren 15- bis 24-Jährige überdurchschnittlich oft arbeitslos. „Der österreichische Arbeitsmarkt ist in Bewegung“, sagte Lenk.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
183.920 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
170.333 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
149.726 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1645 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1297 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1247 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Wirtschaft
Vor allem Diesel
Spritpreise ließen im August wieder nach
Warnung an Putin
Wirtschaft in Russland trübt sich massiv ein
Neue Erhebung zeigt:
Ältere bleiben länger im Erwerbsleben
„Krypto explodiert!“
Trump-Familie macht mit Bitcoin Hunderte Millionen
Neuer Pumpspeicher
Andritz zog weiteren Großauftrag in Indien an Land
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf