Ältere bleiben länger im Erwerbsleben

Arbeitslosigkeit um 12,4 Prozent gestiegen

Ein weiteres Ergebnis der Arbeitskräfteerhebung ist, dass die Arbeitslosigkeit deutlich gestiegen ist – und zwar um 12,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. 261.100 Menschen waren auf Arbeitssuche. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Arbeitslosenquote hingegen nur um 0,6 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent. Der Zuwachs bei Frauen war etwas größer als bei Männern, zudem waren 15- bis 24-Jährige überdurchschnittlich oft arbeitslos. „Der österreichische Arbeitsmarkt ist in Bewegung“, sagte Lenk.