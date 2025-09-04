Pazifik-Auftrieb brach 2025 erstmals zusammen

Im Normalfall tritt in jedem Jahr zwischen Jänner und April in der Bucht von Panama das Phänomen der sogenannten Auftriebsströmung auf. Dabei wird kühles, nährstoffreiches Wasser aus der Tiefe an die Oberfläche befördert und dient als Grundlage und Basis für die Fischvielfalt und den Schutz der Korallenriffe vor Hitzestress. Außerdem sorgt die Strömung dafür, dass das Wasser in Küstennähe in den Sommermonaten kühl bleibt.