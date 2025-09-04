Tausende Stellen bei Autozulieferern wackeln

„Fahrzeugkauf nicht oben auf der Liste“

Constantin Gall, Fachmann beim Beratungsunternehmen EY, sagte, dass die Zulieferer besonders unter den niedrigen Stückzahlen leiden würden. „Das sind Fragmente dessen, was geplant war.“ Das habe auch nicht nur mit der geringen Nachfrage nach E-Autos zu tun. „In Zeiten wie diesen steht bei vielen Menschen ein Fahrzeugkauf nicht ganz oben auf der Liste.“ Die Unternehmen müssten sich verschlanken und auf die Bereiche konzentrieren, die künftig noch Geld abwerfen. „Die europäischen Zulieferer tragen sehr viel Gepäck mit sich herum (...).“ Die Produktqualität sei hingegen kein Problem.